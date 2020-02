Mauritanie: Lâ€™ambassadeur de Chine visite le CNOSM

RIM Sport - Recevant ce mercredi 26 février 2020,en audience Zhang Jian Guo, l’ambassadeur de Chine en Mauritanie, le président du CNOSM Abderrahmane Ethmane a tenu à lui exposer les défis auxquels son institution fait face.Le patron de l’olympisme mauritanien cite ainsi la construction d’une salle omnisport et d’un siège pour le CNOSM.



A bderrahmane Ethmane a ensuite fait mention du manque d’équipements sportifs et de stages pour les sportifs de haut niveau.Et enfin du manque de formation pour les entraîneurs et les juges.



Des doléances justifiées, aux yeux du président du CNOSM, par la « volonté manifeste de la Chine de contribuer au développement du sport et à l’appui de la jeunesse ».



« Dans notre pays, la Chine demeure, estime Abderrahmane Ethmane, le principal partenaire dans le développement du sport national par sa contribution dans la construction des infrastructures sportives à titre illustratif, le stade olympique et la maison des jeunes à Nouakchott ».



Pour le président du CNOSM, « la Chine a toujours œuvré au développement du sport à l’échelle internationale en accordant des bourses pour des sportifs de haut niveau en provenance du monde entier et en organisant des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales ».



Le président du CNOSM a salué la visite du diplomate chinois qui témoigne de l’importance qu’accorde la Chine au sport en général en tant que vecteur de cohésion, d’intégration et de mixité sociales, porteur de valeurs de fraternité, de respect mutuel et de rapprochement des peuples, et au mouvement sportif mauritanien en particulier. Elle constitue pour nous un évènement majeur et symbolise l’intérêt qu’accorde la Chine au renforcement des relations sino-mauritaniennes dans le domaine sportif ».



Après avoir exprimé sa « profonde gratitude et reconnaissance» au diplomate chinois, le président du CNOSM a mis à profit cette visite pour exprimer « notre solidarité et notre compassion avec le gouvernement et le peuple chinois dans leur combat contre le coronavirus ».



En réponse, l’ambassadeur de Chine à Nouakchott, Zhang Jian Guo a exprimé son « grand plaisir d’être reçu avec tous les honneurs et égards « par l’équipe dirigeante du CNOSM ainsi que toute la famille sportive mauritanienne mobilisée, à cet égard.



Zhang Jian Guo s’est dit touché par cette marque de solidarité avant d’exprimer ses sincères remerciements pour la solidarité manifestée par le mouvement olympique mauritanien à l’égard du peuple et gouvernement chinois dans cette période cruciale où tous les efforts sont déployés pour venir à bout du coronavirus.



« Le sport est un facteur important et mobilisateur »,a indiqué Zhang Jian Guo rappelant les gros efforts déployés en la matière et la performance du gouvernement chinois,au cours de la décennie écoulée avec l’organisation des Jeux Olympiques de 2008 et la tenue en 2022 à Pékin des JO d’hiver.



Réceptif aux doléances du président du CNOSM, le diplomate chinois a promis de maintenir le contact et la discussion pour explorer les possibilités en matière de sport.Zhang Jian Guo demandera au CNOSM de mener un lobbying auprès du gouvernement pour prioriser et faire inscrire la construction d’un palais des sports dans les projets bilatéraux à soumettre au gouvernement chinois.



Zhang Jian Guo s’est entretenu, au cours de cette semaine avec le président de la FBBRIM et le directeur général du Marathon international de Nouadhibou. L’ambassade de Chine sponsorise la 10 ème édition du Marathon international de Nouadhibou.



Signalons que le diplomate chinois a suivi une présentation du CNOSM (historique, mission, réalisations et défis).









