Le secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat adjoint aux Affaires politico-militaires, R. Clarke Cooper, visite la Mauritanie

Senalioune - Le secrétaire d’État adjoint aux Affaires politico-militaires, Réné Clarke Cooper, se rend en Mauritanie, en Algérie et en Tunisie du 27 février au 4 mars 2020. Cette vise à étendre la coopération en matière de sécurité, de commerce et de défense entre les des États-Unis et le Maghreb.



En Mauritanie, du 27 au 28 février, le secrétaire adjoint Cooper se joindra aux hauts responsables civils et militaires de plus de 30 pays pour observer Flintlock 2020, le premier et le plus grand exercice annuel des Forces d’opérations spéciales du Commandement des États-Unis en Afrique.



Créée en 2005, la série d’exercices militaires multinationaux Flintlock est un effort militaire dirigé par des Africains, qui rassemble des forces d’opérations spéciales dans toute l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest rejoint par leurs homologues occidentaux afin de lutter contre les activités terroristes.













