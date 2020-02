En Mauritanie, 7 activistes inculpÃ©s pour Â«â€‰mÃ©pris de la religion musulmaneâ€‰Â»

La Croix - En Mauritanie, sept activistes accusés d’atteinte de « mépris de la religion musulmane » et de « terrorisme » ont été inculpés mercredi 27 février.



Au même moment, Aminetou Mint El Moctar et Mekfoula Mint Brahim, les deux célèbres féministes interpellées le 19 février et dont Amnesty International réclamait la libération, ont été libérées.



Sous les chefs d’inculpation de « mépris de la religion musulmane », « insultes à l’endroit d’Allah » et du prophète Mahomet par la publication de contenu informatique, et de « terrorisme », six activistes mauritaniens ont été placés en détention et un autre mis sous contrôle judiciaire, mercredi 26 février.



Les sept inculpés sont de présumés membres de l’Alliance pour la refondation de l’État mauritanien (Arem), un mouvement prônant la réforme dans ce pays de 5 millions d’habitants dont l’islam est la religion d’État.



Selon l’AFP qui cite leur avocat, Sid Ahmed Ould Bobaly, l’Arem a été créée en début d’année à Paris et prône un « divorce avec les vieilles pratiques de mauvaise gouvernance, d’injustice et d’impunité ».



Les prévenus faisaient partie d’un groupe d’une dizaine de personnes interpellées mi-février dans la capitale mauritanienne. Des mandats d’arrêts ont été lancés contre trois autres militants présumés de cette association, dont font partie des membres de la diaspora.



Fin des poursuites contre deux féministes



Le même jour, la justice mauritanienne a mis fin aux poursuites intentées contre Aminetou Mint El Moctar et Mekfoula Mint Brahim. Ces deux féministes avaient été arrêtées mercredi 19 février. Amnesty International avait aussitôt demandé leur libération, intervenue au cours d’une réunion non autorisée.



Arrivé au pouvoir en août, le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a engagé un dialogue avec l’opposition. Mais Amnesty continue à demander au pouvoir de « mettre fin au harcèlement judiciaire dont font l’objet les défenseurs des droits humains ».



La Croix (avec AFP)









