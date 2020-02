Avis aux mÃ©dias - visite en Mauritanie de Mme Verburg sous-secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale des Nations Unies

SUN - A l’occasion de la visite en Mauritanie de Madame Gerda Verburg, Sous-secrétaire Générale des Nations Unies et Coordinatrice du mouvement SUN (Scaling-up Nutrition), la coordination du mouvement SUN présidée par le Ministère de l’Economie et de l’Industrie et le Système des Nations Unies en Mauritanie vous invitent à un briefing de presse le lundi 02 mars à 14h30 à l’hotel Azalai.



Ce briefing, traitant de « La nutrition comme facteur de développement d’une société paisible et prospère » , permettra d’avoir le détail de la visite de Mme Verburg.



Une conférence de presse de Mme Verburg aura également lieu le mercredi 4 à 17h30 à l’hotel Azalai.



Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.









