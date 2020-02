Mauritanie: le ministère de l’intérieur à la chasse des audios et déclarations “extrémistes”

Senalioune - Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Marzouk, s’est engagé à appliquer la loi concernant ce qu’il décrit comme “des appels, des enregistrements et des déclarations extrémistes qui divisent notre peuple et entravent son unité nationale”.



“Le gouvernement s’efforcera de mettre fin à tout ce qui pourrait nuire à l’atmosphère d’ouverture du pays, conformément aux lois et règlements de la République qui punissent de telles, déclarations, paroles et actions”, a déclaré un communiqué lu par le ministre aux représentants des médias jeudi après midi.



Le ministre a souligné que le souci de sauvegarder les libertés “n’a d’égal que notre insistance à appliquer la loi et à préserver la sérénité et l’unité nationales”.



Il a ajouté: “L’Etat garantit la sécurité des citoyens tout les appelant à un esprit de responsabilité”.



Cette déclaration du ministre de l’intérieur intervient après que le dirigeant d’IRA a accusé la Mauritanie de pratiquer l’apartheid. Certain militants de droits de l’homme sont entendus par la police mauritanien à la suite des audios dans les réseaux sociaux soutenant Biram.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité