Â«Nous, anciens ministres europÃ©ens, sommes gravement prÃ©occupÃ©s par le plan amÃ©ricain pour le conflit israÃ©lo-palestinienÂ»

Le Soir - Plusieurs dizaines d’anciens dirigeants, ministres et diplomates d’Etats membres européens s’inquiètent des conséquences du Plan américain pour le conflit israélo-palestinien. Ils réclament un positionnement fort de l’Union européenne.



En tant qu’Européens soucieux de promouvoir le droit international, la paix et la sécurité dans le monde, nous exprimons notre profonde inquiétude face au plan du président Trump pour le Moyen-Orient, intitulé « De la paix à la prospérité ».



Ce plan est en contradiction avec les paramètres convenus au niveau international pour le processus de paix au Moyen-Orient, les résolutions pertinentes des Nations unies, notamment la résolution 2334 du Conseil de sécurité, et les principes les plus fondamentaux du droit international.



Au lieu de promouvoir la paix, il risque d’alimenter le conflit – au détriment des civils israéliens et palestiniens et avec de graves implications pour la Jordanie et la région au sens large. Il a suscité une opposition généralisée dans la région, en Europe et aux États-Unis.



Aucune solution équitable



Le plan permet l’annexion de parties importantes et vitales du territoire palestinien occupé. Il légitime et encourage les activités illégales de colonisation israélienne. Il ne reconnaît que les revendications d’une seule des parties sur Jérusalem et n’offre aucune solution équitable à la question des réfugiés palestiniens.



Il projette un futur « État » palestinien sans contrôle et sans souveraineté sur son territoire fragmenté. La carte figurant dans le plan propose des enclaves palestiniennes sous contrôle militaire israélien permanent, qui évoquent des ressemblances effrayantes avec les bantoustans sud-africains.



Un autre apartheid



« De la paix à la prospérité » n’est pas une feuille de route pour une solution viable à deux États, ni pour toute autre solution légitime au conflit. Le plan envisage une formalisation de la réalité actuelle dans le territoire palestinien occupé, dans lequel deux peuples vivent côte à côte sans droits égaux. Un tel résultat présente des caractéristiques similaires à celles de l’apartheid – un terme que nous n’utilisons pas à la légère.



La communauté internationale, en particulier l’Union européenne, doit empêcher qu’un tel scénario ne se produise, afin de préserver la dignité et les droits des Palestiniens, l’avenir de la démocratie israélienne et plus largement un ordre international fondé sur des règles.



Appel à préserver l’ordre international



Nous nous félicitons de la déclaration du Haut représentant de l’UE, Josep Borrell, soulignant l’engagement continu de l’UE en faveur d’une solution à deux États, fondée sur les frontières de 1967, conformément aux paramètres internationaux. Nous partageons pleinement l’avis de l’UE selon lequel les « mesures d’annexion israéliennes, si elles sont mises en œuvre, ne peuvent pas passer sans conséquences », car elles porteraient atteinte à la norme internationale fondamentale interdisant l’acquisition de territoire par la force.



Compte tenu de l’urgence de la situation, nous appelons l’Europe à rejeter le plan américain comme base de négociation et à prendre des mesures immédiates et efficaces pour contrer la menace d’annexion – et préserver ainsi l’ordre international fondé sur des règles.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité