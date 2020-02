Haut-Commissaire des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s :

France24 - Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, était notre invité depuis le siège du HCR à Genève.



S'il qualifie "d’extrêmement grave" la situation humanitaire dans la province syrienne d’Idlib, il s’inquiète également d’une crise "aussi grave" dans des pays du Sahel. Au Burkina Faso notamment, près de 800 000 civils fuient la terreur semée par des groupes jihadistes.



Ils "attaquent, tuent, violent les femmes, séparent les enfants de leurs familles", déplore Filippo Grandi, appelant la communauté internationale à "une réponse humanitaire très urgente".



Par Marc Perelman













