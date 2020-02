Le prÃ©sident mauritanien Ghazouani accomplit les rites de la Omra

Essahraa - Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a entamé jeudi 27 février courant l’accomplissement des rites de l’Omra.



Un rite religieux qu’il effectue à la fin de sa visite officielle de 48h au Royaume d’Arabie Saoudite et sanctionnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Le Chef de l’Etat s’est entretenu avec les autorités supérieures saoudiennes, en particulier le Roi Salmane Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohamed Ben Salmane.













