Ould Ghazouani :

Le Calame - Dans une interview accordée au journal Charg El Ewsat en marge de la visite qu'il vient d'entreprendre en Arabie Saoudite, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré que la lutte contre la pauvreté, la marginalisation, l'exclusion, la réforme du système éducatif, la construction d'une économie forte et efficace pour la création d'opportunités de travail et de valeur ajoutée figurent parmi les priorités de son gouvernement.



Le président Ghazouani a ajouté que "l'ancrage de la culture du dialogue et du respect mutuel entre tous les acteurs politiques est notre conviction que cela renforce la sécurité politique, économique et culturelle dans le pays".













