SÃ©nÃ©gal : fin d'un exercice militaire de forces spÃ©ciales de onze pays pour lutter contre le terrorisme

Xinhuanet - Des forces spéciales de onze pays, dont le Sénégal, ont clôturé ce vendredi à Thiès (70 km de Dakar) un exercice militaire multinational anti-terroriste qui s'est tenu simultanément pendant deux semaines au Sénégal et en Mauritanie, a rapporté vendredi de l'Agence de presse sénégalaise.



L'exercice a regroupé des militaires de l'Autriche, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria et des Pays-Bas.



"Nous voilà au terme de l'exercice Flintock 2020, après deux semaines de labeur acharné", a soutenu le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major général de l'armée de terre, qui présidait la cérémonie de clôture.



Selon lui, cet exercice a été une opportunité qui devrait contribuer à renforcer les capacités de nos forces à lutter contre les organisations extrémistes violentes.



Des autorités militaires, territoriales et administratives, ainsi que des représentations diplomatiques ont pris part à la rencontre.



L'exercice de cette année a porté sur le thème du partage d'information dans le cadre de la poursuite d'organisations terroristes armées, perpétrant des opérations transfrontalières.



Les services de renseignements du Sénégal et de la Mauritanie, deux pays voisins, ont partagé des informations, permettant ainsi au Sénégal d'intercepter ces rescapés et de les "neutraliser", a indiqué le général de brigade Fulgence Ndour.



Le chef d'état-major général de l'armée de terre a également noté que les "actions néfastes" du terrorisme ont causé plusieurs centaines de morts, un nombre important de réfugiés et de déplacés, ainsi que la fermeture de milliers d'écoles à travers le Sahel.













