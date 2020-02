Dix jours pour rÃ©tablir lâ€™internet en Mauritanie

Al-akhbar - Les travaux de réparation définitive du câble marin, qui alimente la Mauritanie d’Internet récemment endommagé, prendront 10 jours environ, a assuré une source officielle.



Les dommages du câble marin ont été localisés à 25 km de la capitale Nouakchott, indique-t-on. C’est jeudi passé, 27 février courant, à 7h30, que la coupure de l’Internet en Mauritanie a été constatée.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem













