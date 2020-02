CommuniquÃ© de la Commission Nationale des Droits de lâ€™Homme

CNDH - Ces derniers jours plusieurs militants des Droits de l’Homme ont été interpellés, arrêtés et interrogés par les autorités sécuritaires.



La Commission Nationale des Droits de l’Homme face à cette situation regrettable et conformément à ses attributions déclare à cette occasion ce qui suit :



- Elle dénonce toute arrestation ou détention arbitraire sans motif de tout militant des Droits de l’homme dans l’exercice de ses droits aux libertés d’expression, de réunion ou de manifestation



- Elle en appelle au gouvernement d’adopter le plus rapidement possible, en application de ses engagements internationaux et régionaux, une loi qui protège les défenseurs des Droits de l’Homme.













