La SOMELEC annonce une rÃ©duction de 20 % sur le tarif social de l'Ã©lectricitÃ©

SOMELEC - Dans le cadre de l'exécution du programme "Priorités N°1" lancé par le Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la Société Mauritanienne d'Électricité a le plaisir de porter à la connaissance de son aimable clientèle qu'une réduction de 20 % sur le tarif social de l'électricité est entrée en vigueur à partir du 1er mars 2020.



Actuellement, le nombre des bénéficiaires de ce tarif est de 173 426 clients, ce qui représente 57% des abonnés.



La Direction Générale