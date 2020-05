Mauritanie : Le plus vaste changement dans l'histoire de l'Administration territoriale (IntÃ©rieur)

Al-akhbar - La Mauritanie a procédé, ce jeudi au, « aux plus vastes changements dans l'histoire de son Administration territoriale », a déclaré à Alakhbar le ministre de l’Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.



Il s’agit de la nomination de 9 nouveaux walis (gouverneurs) sur les 15 que compte le pays et du remplacement de tous les Hakems (préfets) et Hakems mouçaid (sous-préfets).



C’est « le premier vaste changement dans l'Administration territoriale, depuis l'élection de Son Excellence le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani, indique le ministre de l’Intérieur qui précise que les changements ont été opérés dans la plus grande transparence depuis le choix des compétences jusqu'à leur nomination au bon poste ».



« Les nouvelles autorités de l’Administration territoriale sont tous diplômés de l'École nationale d'Administration, selon le ministre de l'intérieur qui se réjouit de la « présence remarquable de jeunes parmi les nommés au poste de Hakem ou promus Wali ».



«Les changements d'aujourd'hui constituent un nouveau départ pour l'Administration territoriale. C’est une nouvelle ère qui s'ouvre», a conclu Mohamed Salem Ould Merzoug.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité