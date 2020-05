Les AmÃ©ricains, indispensables dans la guerre au Sahel ?

France24 - Dans la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent en Afrique, les forces américaines apportent un soutien crucial au G5 Sahel, entre renseignement, logistique et ravitaillement.



Mais alors que la menace terroriste continue de s’étendre dans la région, l’Afrique n’est plus une priorité pour le Pentagone, qui pourrait bien se désengager, comme l’a annoncé le président Donald Trump.



Notre reporter Fanny Allard s’est rendue au Sahel pour évaluer quelles seraient les conséquences d'un départ des alliés américains dans la lutte contre un terrorisme aux multiples facettes.



Par : Fanny Allard













