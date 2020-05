Mauritanie : un malade du covid-19 guÃ©ri tÃ©moigne

Saharamédias - Le citoyen mauritanien qui avait été atteint du covid-19 dans la ville de Kaédi, a salué samedi le comportement des autorités à son endroit, lors de la période de son confinement qui a duré 40 jours, après sa guérison totale de la maladie.



Dans une déclaration faite à radio Mauritanie, Chérif Taïb a dit qu’il ignorait qu’il était atteint du covid-19, avant que les autorités ne viennent chez lui et qu’elles le mettent à l’isolement pendant 40 jours.



Il a loué les conditions de son séjour pendant le confinement, qu’il s’agisse de l’hébergement ou de la restauration. Le ministère mauritanien de la santé a levé le confinement de quatre personnes qui étaient atteintes du coronavirus, après avoir été déclarées guéries.



Le ministère de la santé avait décidé de prolonger de deux semaines le confinement des personnes malades après leur guérison, par mesure de prévention.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité