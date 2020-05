DÃ©ferÃ©es pour trafic de drogue

L'Authentique - L’Anti-drogue a déferré mardi dernier onze personnes, des étrangers et des Mauritaniens, pour affaire de chanvre indien.



Les suspects sont accusés d’appartenance à un gang de passeur, de rabatteurs et de distributeurs. Du faut du couvre feu en vigueur, ils s’adonnaient à ce commerce en plein jour. La traque des prévenus à duré depuis un certain temps, deux parmi la bande étant pistés depuis un bon moment après qu’ils aient été objet ds soupçons de trafic.



Tout a commencé il y a quinze jours, quand la police a eu vent d’une transaction portant sur un kilogramme de chanvre. La vente devait avoir lieu quelque part au PK 12 dans un endroit discret. C’est là où les deux trafiquants seront épinglés et en leur possession le kilo de chanvre.



Deux hommes, policiers à la retraite, seront épinglés puisque soupçonnés de complicité. Tout ce monde sera déferré au parquet avec 3 kilos de chanvre présentés au Procureur de la République.



Entendus par le juge d’instruction du 3ème cabinet, les onze personnes épinglées seront déferrés. Leur cas devrait être traité dans le courant de la semaine du fait des mesures de confinement actuellement en vigueur dans le pays.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité