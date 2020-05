Des infiltrÃ©s qui tentaient dâ€™entrer Ã  Zouerate, renvoyÃ©s Ã  Nouadhibou

Adrar Info - Les autorités de sécurité de la ville de Zouerate, la capitale de la wilaya du Tiris zemmour (Nord), ont arrêté 4 personnes qui ont tenté de s’infiltrer dans la ville via le train « SNIM » qui transporte le minerai de fer des mines de Zouerate jusqu’au port de Nouadhibou pour son exportation vers l’etranger.



Les autorités locales ont immédiatement transféré les quatre personnes vers la ville de Nouadhibou (nord), mais elles n’ont pas révélé l’emplacement exact ni la zone à partir de laquelle les infiltrés ont pu s’infiltrer dans l’un des wagons du train.



La Mauritanie applique des mesures de précaution strictes qui empêchent les déplacements entre les villes de l’interieur du pays sans autorisations officielles et considère tous les contrevenants à ces procédures comme des infiltrés.



Source : https://www.anbaa.info/?p=56682



Traduit par adrar.info











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité