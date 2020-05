CommuniquÃ© du MinistÃ¨re de lâ€™Enseignement SupÃ©rieur : 26 mai, reprise des cours universitaires

Adrar Info - Un communiqué portant le sceau de la direction générale de l’enseignement supérieur en Mauritanie a fixé au 26 mai 2020, la date de reprise des études dans les établissements universitaires.



Le communiqué invite les enseignants et les étudiants à etre présents à cette date, sur leurs lieux respectifs à partir de huit heures du matin.



Source : https://www.anbaa.info/?p=56688



Traduit par adrar.info











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité