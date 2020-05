Collecte des dÃ©chets domestiques : l'Etat lance un programme d'un milliard et demi MRO, 33 communes visÃ©es

AMI - Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, accompagné du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid Ahmed, a donné aujourd'hui a Rosso le signal du lancement du programme de collecte des ordures ménagères dans le cadre du programme d'urgence (Mes priorités).



La couverture financière de ce programme atteint un milliard et demi (1,5) d'anciennes ouguiyas et englobe 33 communes au niveau national avec une population totale d'environ 700 000 personnes.



Ce programme offre, en outre, 2100 opportunités d'emploi pour la collecte et le traitement des déchets domestiques, en particulier pour les personnes qui n'ont pas les qualifications requises pour entrer au marché du travail.



Il contribue également au nettoyage des villes et des villages afin de réduire les risques résultant de l'accumulation de déchets, ce qui crée un environnement propre offrant des conditions de vie meilleures en milieu urbain. Les communes couvertes par ce programme bénéficient de 100 véhicules tricycles adaptés à ce type d'activité.



Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani pour la mise en œuvre duquel le gouvernement du Premier ministre Ismail Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya a élaboré un programme urgent cohérent dans sa structure et pouvant être exécuté en continu dans des délais courts et orienté en particulier vers les couches les plus vulnérables.



Il a ajouté que, compte tenu de la situation actuelle de l'épidémie du Coronavirus, les agents participant à ce programme ont reçu tout l'équipement de protection nécessaire et tout le matériel de collecte des ordures ménagères.



Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que le programme vise donner une image décente et civilisée des communes dans lesquelles il intervient avec des opérations quotidiennes de collecte et d'élimination des ordures ménagères et autres déchets solides afin de réduire les risques sanitaires et environnementaux résultant de leur accumulation.



Il a déclaré que la Mauritanie, traverse une crise sans précédent en raison de sa gravité et de sa complexité en même temps, la propagation consternante de l'épidémie du Covid-19 a posé un grand défi aux grands pays qui ont des systèmes de santé fiables et efficaces et à la pointe de l'évolution, des pays qui exportent la recherche médicale. Alors comment en sera –t- il des pays sans expérience et sans moyens et capacités en termes de personnel médical et d’infrastructures?



Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a salué la vision perspicace du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui s'est rendu compte très tôt de la gravité de cette pandémie et face à cela de la fragilité de notre pays. Aussi, il a instruit le gouvernement de mettre en œuvre un plan urgent de réponse consistant en un ensemble de mesures visant à limiter les impacts sociaux et économiques de ce fléau sur les citoyens, en particulier les plus vulnérables.



Le ministre de l'Intérieur a remercié tous les citoyens pour leur compréhension, leur bonne réaction et leur soutien à toutes les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir la pandémie.



À son tour, le président du Conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Brahim Ould Sayid, a pour sa part apprécié le choix de la wilaya pour le démarrage de cet important programme qui aura des répercussions positives sur la santé de la population cible et l'amélioration de ses conditions de vie.



Le président du Conseil a salué le plan suivi par le gouvernement dans le domaine de la prévention du corona virus, qui a obtenu des résultats tangibles.



Pour sa part, le maire de Rosso, M. Bamba Ould Dermane, a expliqué que le lancement de ce programme à partir de la ville frontalière de Rosso dénote de la préoccupation des hautes autorités du pays des conditions de vie des populations de l’intérieur.



Il a indiqué que ce programme permettra de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes chefs de ménage, appelant à une aide urgente à la population, qui dépend principalement de métiers liés aux échanges et aux marchés frontaliers.



Pour sa part, M. Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmedoua, président de l'Association des maires du Trarza, a loué au nom de l'association cet important programme et l’action du gouvernement pour mettre en œuvre le programme de Son Excellence le Président de la République (mes engagements).



Il a appelé à la diffusion de ce programme dans toutes les municipalités de la wilaya, considérant la propreté des villes et des rassemblements urbains comme un objectif essentiel pour la santé humaine.



Pour sa part, M. Sidi Ould Khlifa, secrétaire général de l'Association mauritanienne des maires, a salué ce programme, notant que l'approche suivie, marquée par une opération favorisant l'emploi intensif, mérite d'être appréciée et saluée.



Le lancement du programme s’est déroulé en présence du wali du Trarza, M. Moulaye Ibrahim Ould Moulaye Ibrahim, du chargé de mission au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, du conseiller chargé de la formation et de la communication avec le ministère et des directeurs de l'administration territoriale et des collectivités territoriales au même département, des élus de la wilaya.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité