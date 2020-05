Saint-Louis/Lutte contre le Covid-19 : le Cemga prÃ´ne une mutualisation des forces

Sud Online - Le Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA) a effectué, jeudi 30 avril, une visite de terrain en zone militaire N°2, précisément dans la région de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Le Général de Corps aérien Birane Diop a voulu s'enquérir de l'effectivité du dispositif opérationnel mis en place pour la surveillance des points éventuels de passage clandestin situés le long de la frontière avec la Mauritanie.



Il a plaidé aussi pour une collaboration de toutes les Forces de défense et de sécurité ainsi que les élus locaux et les populations afin de réussir la lutte contre cette pandémie.



C'est aux environs de 08h55 que l'avion Casa 235 de l'Armée de l'air sénégalaise a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Louis, avec à son bord le Général de Corps aérien Birane Diop, Chef d'État-Major Général des Armées (CEMGA), accompagné d'une forte délégation.



Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Colonel Amadou Moussa Ndir, Commandant la Zone militaire N°2, avec des honneurs militaires qui lui ont été rendus par un détachement du 12ème Bataillon d'Instruction de Bango. Par la suite, la délégation a eu droit à un exposé sommaire du programme avant de s'ébranler sur Ronkh, une localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis.



Sur place, le CEMGA a visité l'unité de la Zone militaire N°2 déployée dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19 et qui contrôle les points de passage éventuels de clandestins le long de la frontière avec la Mauritanie. Ceci depuis l'annonce de l'état d'urgence et du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. C'est ainsi que le Commandant de la Zone militaire N°2 a fait le point sur les dispositions prises et missions assignées.



Après cette étape, le CEMGA et sa délégation se sont rendus à Rosso où ils ont visité le Poste de Commandement et le détachement de la Compagnie de fusillers marins commandos (COFUMACO) qui effectue des patrouilles le long du fleuve. Sur place, le Capitaine de corvette Jules Marie Ndour, Commandant la Base Navale de Saint-Louis a présenté aux autorités la mission confiée à cette unité d'élite de la marine.



"Ce dispositif est très pertinent dans la mesure où il permet d'avoir une surveillance permanente et très efficace de la frontière. C'est certes un dispositif des Armées mais c'est aussi un dispositif qui inclue les autres Forces de défense et de sécurité mais également les autorités locales et les populations. Tous ces dispositifs permettent de lutter plus efficacement contre la prolifération des points de passage clandestin. Donc ce sont des dispositifs qui n'ont pas été choisis au hasard mais plutôt suite à une analyse et une étude très approfondies de la situation le long de la frontière avant d'être mis sur pieds", a dit le Général Birane Diop.



Et la dernière étape de cette tournée du CEMGA fût la visite de courtoisie rendue au Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, avec qui il s'est entretenu un moment.



Le Chef d'État-Major Général des Armées a pu, lors de cette visite, s'enquérir des conditions de vie et de travail de ses hommes de troupes. Aussi en a-t-il profité pour faire des recommandations et leur apporter le soutien nécessaire du Commandement dans le cadre de cette lutte contre la pandémie de Covid-19.



Yves TENDENG











