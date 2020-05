Un dÃ©putÃ© appelle Ã  une intervention urgente pour rÃ©soudre la crise de la soif dans les villes de lâ€™intÃ©rieur

Adrar Info - Le député Soufi Ould Cheibani a appelé les autorités mauritaniennes à intervenir d’urgence pour résoudre la crise de la soif dans les villes de l’intérieur.



Il a déclaré, dans un post sur son compte Facebook, que « les autorités devraient faire de leurs priorités, en cette période, la fourniture d’eau et d’électricité aux habitants des villes et villages de l’intérieur, dont beaucoup se plaignent de la soif et des pannes fréquentes d’électricité ».



Le député a ajouté: « Il n’est pas acceptable de continuer à laisser souffrir les habitants des grandes villes du pays, tels que Tintane, Tidjikja, Aioun, Kankossa, Awieinat Zbel, Kamour et autres, de soif et de coupures d’électricité au moment où les températures pointent et les des conditions de vie se déteriorent, en raison de l’interdiction de voyager entre les villes et ss répercussions . »



Il a souligné que « la question ne peut tolérer des solutions d’ajournement, de procrastination oud’atermoiement. Des mesures urgentes doivent être prises pour fournir de l’eau et de l’électricité aux citoyens ».



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25073



Traduit par adrar.info













