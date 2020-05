Le ministre de la Culture reÃ§oit le cahier de dolÃ©ances d'institutions de la presse nationale

AMI - Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le parlement, Dr Sidi Mohamed Ould Ghaber, a reçu, dimanche à Nouakchott, le cahier de doléances conjoint de l’Union des sites électroniques d’information, l’Association des journalistes mauritaniens et le Regroupement de la presse mauritanienne.



Cette remise En recevant le cahier de doléances s’inscrit dans le cadre de la tradition de la fête internationale du travail, célébrée le 3 mai de chaque année, le ministre a remercié les journalistes pour les efforts qu’ils ont déployés en faveur de la sensibilisation des populations aux risques du coronavirus émergent et aux mesures préventives et pour avoir été en ligne de front aux côtés des personnels de la santé et des forces armées et de sécurité.



Il a affirmé que son département prendra en considération les doléances qui lui ont été soumises et qu’il n’épargnera aucun effort pour satisfaire, dans les limites du possible, les sollicitations des journalistes.



De son côté, le président de l’Union des sites électroniques mauritaniens, M. Mohamed Ali Ould Abad, a, au nom des trois institutions de presse signataires du cahier de doléances, exprimé les remerciements et la gratitude au Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour l’intérêt qu’il accorde à la presse nationale, comme en témoigne la marque d’estime qu’il leur a adressée à l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, et constitue une première dans le pays.













