Un dÃ©putÃ© distribue une aide en espÃ¨ces aux pauvres de sa ville

Adrar Info - Le député de Kiffa, capitale de l’Assaba au centre de la Mauritanie, a lancé un processus de distribution d’aide en espèces à trois mille familles pauvres de la ville.



Les familles pauvres ciblées sont réparties entre la ville de Kiffa, les villages d’Aghewrat, Legrane, al-Moulka, Kourjel et Nouatine.



En outre, le député a également organisé un processus de distribution de l’eau potable à travers des citernes aux quartiers assoiffés de la ville.



Source : http://zahraa.mr/node/23678



