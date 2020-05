Togo: Faure GnassingbÃ© investi pour un quatriÃ¨me mandat prÃ©sidentiel

RFI Afrique - Faure Gnassingbé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle ce dimanche 3 mai pour un quatrième mandat, après la présidentielle du 22 février.



Lors de la cérémonie solennelle, le président de la Cour constitutionnelle a mis en garde tous ceux qui contesteraient les résultats du dernier scrutin. Ce fut une cérémonie sobre - pandémie de coronavirus oblige - qui s’est déroulée en présence des présidents d’institutions, membres du gouvernement et les diplomates.



La cérémonie s’est déroulée en trois temps et fut d’abord marquée par la prestation de serment du président. Faure Gnassingbé a ensuite reçu le collier du grand maître de l’ordre du Mono et le drapeau national.



S’en est suivi le moment du discours du président de la Cour constitutionnelle. Abdou Assouma a mis en garde ceux qui seraient encore tentés de contester les résultats du scrutin 22 février.



Gabriel Agbéyome Kodjo, arrivé en deuxième position avec 19,46 % des voix, n’accepte pas les résultats. Réagissant à la cérémonie de ce matin, le candidat de la dynamite Kpodzro, en liberté sous contrôle judiciaire avec d’autres cadres de son mouvement, a écrit sur son compte Twitter: « Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie ».



Avec notre correspondant à Lomé,

Peter Sassou Dogbé













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité