Origine du coronavirus: la tÃ©lÃ©vision chinoise dÃ©nonce des propos Â«dÃ©mentsÂ» de Pompeo

RFI Afrique - La télévision publique chinoise a qualifié lundi de "déments et imprécis" les propos du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur l'origine de la pandémie liée au nouveau coronavirus, faisant monter encore d'un cran la tension entre la Chine et les Etats-Unis.



La veille, M. Pompeo avait affirmé qu'"il existe un nombre significatif de preuves" que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.



"Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti", avait-il insisté, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin.