Lâ€™accord aÃ©rien mauritano-saoudien approuvÃ© par Riad

Sahara Médias - Le conseil saoudien de la Choura a approuvé dimanche le projet d’accord pour les services aériens signé avec la Mauritanie en septembre de l’année dernière.



Cet accord avait été signé, côté mauritanien par le ministre de l’équipement et des transports Mouhamedou Ahmedou M’Heïmid et pour l’Arabie Saoudite par son homologue N’Bil Ibn Mohamed Al Amoudi.



Cet accord doit faciliter le mouvement des personnes et des marchandises entre les deux pays à travers la mise en place de vols charters entre leurs aéroports ce qui sera de nature à ouvrir grandement la porte aux échanges économiques entre eux.



Il permettra par ailleurs de résoudre le problème des pèlerins mauritaniens désireux de se rendre aux lieux saints de l’Islam.



L’accord en question va permettre à la Mauritanien Airwails (MAI) de conclure des accords de partenariat avec la société aérienne saoudienne et bénéficier de son expérience et son large réseau de par le monde.









