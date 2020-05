Le PrÃ©sident de la RÃ©publique rÃ©itÃ¨re son appel Ã  lâ€™annulation de la dette africaine extÃ©rieure

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a renouvelé, ce lundi, devant ses pairs des pays non-alignés réunis en visioconférence, son appel en faveur de l’annulation pure et simple de la dette extérieure des États africains, estimant que le seul moyen de réduire les impacts négatifs du coronavirus dans le continent.



Le Président de la République a également insisté dans son discours, lors de ce sommet à distance des non-alignés, tenu à Bako en Azerbaïdjan, sur la nécessaire multi latéralité dans la synergie des Etats, leur étroite coopération, leur coordination et l’intensification de leurs échanges d’expertises pour apporter des solutions rapides et innovantes à la pandémie du covid-19.



Voici le texte intégral du discours du Président de la République :



« Monsieur le Président Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan sœur, Président de la présente session ;



Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays non-alignés;



Monsieur le Président de la 74e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Tijani Mohamed Bandy;



Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres ;



Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africain, Moussa Faky Mohamed ;



Excellences Mesdames et Messieurs ;



La tenue par visioconférence, aujourd’hui, de notre sommet n’est, en fait, que l’une des conséquences symptomatiques des nombreux effets négatifs du coronavirus émergent. Nous nous réunissons actuellement dans le but d’échanger sur les moyens de faire face au Coronavirus qui se propage à un rythme pandémique à tous les égards. En plus de ses conséquences sanitaires, cette pandémie a paralysé l’activité économique et réduit le volume des échanges, faisant planer le spectre d’une crise économique porteuse d’impacts négatifs sur les plans social, économique et sécuritaire.



C’est pourquoi il convient, pour y faire face, de mobiliser tous les efforts de la communauté internationale dans le cadre d’une stratégie globale qui prenne en ligne de compte les différentes dimensions des conséquences du fléau.



Monsieur le Président ;



Mesdames, Messieurs,



Pour faire face à la pandémie Coronavirus, la République Islamique de Mauritanie a d’emblée mis en place une stratégie nationale pour lutter contre la propagation de ce virus, à travers, d’une part, la prise d’une série de dispositions préventives, et d’autre part, la réduction de l’impact de ces dispositions sur les conditions de vie des citoyens, en particulier des plus pauvres parmi eux..



Parmi les dispositions préventives qui ont été prises dans cette perspective, figurent la fermeture de nos frontières aériennes à tous les vols commerciaux ; la fermeture de toutes nos frontières terrestres ; la mise en confinement sanitaire de tous les voyageurs arrivés avant la fermeture des frontières, l’interdiction de voyager entre les willayas; l’instauration d’un couvre-feu sur l’entendue du territoire ; l’arrêt des cours à tous les niveaux de l’éducation nationale ; la fermeture de tous les marchés et lieux publics et l’interdiction de toutes les activités permettant les grands rassemblements de personnes ;



Par la grâce de Dieu, ces mesures ont, jusqu'à présent, porté leur fruit dans la mesure où elles ont permis d’éviter une propagation généralisée de cette pandémie chez nous de sorte que, seulement, huit cas ont été enregistrés à ce jour, dont un seul décès et six cas de guérison.



Quand ces dispositions ont fortement impacté les conditions de vie de nos populations, nous avons créé un fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le Coronavirus, pour lequel l'État a budgété des allocations conséquentes alors que dans le cadre d’un élan populaire de citoyens, d’hommes d'affaires et divers entités et organisations de la société civile ont tous contribué à l’effort de solidarité nationale.



Ce Fonds vise à atténuer les effets de cette pandémie sur les groupes vulnérables à travers l’acquisition de tous les besoins du pays en termes de médicaments et d’équipements sanitaires nécessaires à la lutte contre le COVID-19 et le soutien à des milliers de familles, dans le besoin, en leur fournissant des paniers de matières alimentaires essentielles, des montants en espèces et la prise en charge des factures d’eau et d’électricité ;



De même, le Fonds assure la prise en charge de toutes les taxes douanières sur les produits de première nécessité et la prise en charge des taxes et impôts sur les petits métiers et activités similaires ainsi que pour les familles travaillant dans le secteur de la pêche artisanale.



Monsieur le Président,



Mesdames Messieurs



Il n’échappe guère à mon pays que, quelle que soit leur efficacité localisée ou circonstancielle, les mesures que les pays prennent individuellement dans le cadre de cette situation ne seront pas suffisantes pour relever les défis consécutifs à cette pandémie dans ses multiples dimensions: sanitaire, économique et sociale. Nous avons la ferme conviction que la communauté internationale ne vaincra cette pandémie que par la solidarité et la coopération entre tous les pays.



En conséquence, notre pays a lancé, à son plus haut niveau une dynamique diplomatique basée sur le contact et la concertation continus avec tous les pays frères et amis mais aussi avec nos partenaires au développement, ce qui nous a permis d’échanger sur toutes les questions relatives à cette pandémie.



C’est dans ce cadre, que j’ai présidé personnellement, en ma qualité de Président en exercice du G5 Sahel, le 27 avril dernier, par vidéoconférence, un sommet extraordinaire qui a été conclu par le Communiqué de Nouakchott. Ce communique a permis aux dirigeants du G5 Sahel d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les prédictions des experts par rapport aux dangers résultants de la pandémie Coronavirus, faisant craindre le basculement de communautés entières dans le cercle de la précarité, car cette pandémie menacerait la sécurité alimentaire dans bon nombre de pays, annihilant du coup l’espoir et les objectifs de développement durable dans ces mêmes pays.



Ce Sommet a été l’occasion pour nous, de lancer un appel pour l’annulation pure et simple de la dette du continent africain. Nous comptons sur vous, Mesdames et Messieurs les Chefs d’état et de Gouvernements, pour soutenir cet appel. Je saisis ici l’occasion pour adresser toutes mes félicitations au Secrétaire General des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, pour ses immenses efforts dans ce sens.



J’ai également, coprésidé le 28 avril dernier, avec le Président du Conseil de l’Union Européenne, Monsieur Charles Michel, par vidéoconférence, le Sommet du G5 Sahel et l’Union Européenne.



Ce sommet a mis l’accent sur la nécessité d’une rapide solidarité au sein de la commuté internationale pour une réponse efficiente afin de faire face au danger de propagation de COVID-19 dans le monde, en Afrique et dans la région du Sahel en particulier, et prendre toutes les dispositions pour limiter les conséquences sanitaires, économiques prédictibles à l’issue de cette crise.



Permettez-moi, à cet effet, au nom de la République Islamique de Maurétanie, d’inviter nos dirigeants ici réunis à œuvrer dans le sens de mutualiser les efforts et les expériences, de renforcer la coordination et la coopération entre tous les pays du monde afin de réagir de manière forte et précoce aux grands défis que cette crise sans précédent dans l’histoire de l’humanité a engendrés.



Dans cette perspective, notre pays salue les premières initiatives prises par le G20, le Club de Paris, le FMI, la Banque Mondiale dans le but d’alléger la dette des pays les plus pauvres, toutefois, nous pensons que la meilleure solution reste l’annulation de la dette extérieure de ces pays eu égard aux immenses défis sans précédent auxquels ils font face.



Mesdames Messieurs



Notre attachement aux principes fondamentaux de cette organisation pionnière en termes de solidarité et de défense des causes justes s’exprime aujourd’hui avec plus de force dans ce contexte de pandémie.



Je saisis cette opportunité pour renouveler le soutien de notre pays aux causes humanitaires justes et qui ont été soutenues constamment par le Mouvement des non-alignés, à leur tête la question du peuple palestinien frère, pour lequel nous sollicitons qu’il puisse recouvrer ses droits historiques y compris son droit inaliénable d’établir un Etat palestinien indépendant avec El Qods Echerif comme capitale.



Enfin, permettez-moi, d’exprimer mes vifs remerciements à l’endroit de ceux et celles qui nous ont aidé à organiser ce sommet via la vidéoconférence, en reconnaissance de leurs immenses efforts tout en souhaitant bon succès à nos travaux.



Je vous remercie ».













