Covid-19 - SOS Pairs Educateurs reÃ§oit un don dâ€™Exxon Mobil Mauritanie |Photoreportage

L’ONG mauritanienne SOS Pairs Educateurs a reçu lundi un don d’aides alimentaires d’Exxon Mobil destiné à la lutte contre le COVID-19.



"Nous apprécions cette aide d’Exxon Mobil qui vient à point nommé d’autant plus qu’elle intervient pendant que notre pays fait face au coronavirus et ses conséquences notamment sur les populations pauvres", a déclaré le président de SOS PAIRS Educateurs, Sy Djibril, lors d'une cérémonie de remise du don organisée au Collège d’El Mina 3.



Le don est également composé de kits d’hygiène. Selon SOS Pairs Educateurs, 400 familles du quartier Lekreiga de la commune d’El Mina sont ciblés dans le cadre de cette aide.



Le directeur des relations publiques et gouvernementales à Exxon Mobil Mauritanie, Ibrahima Diagana, a précisé que cette action a pour but de soutenir les efforts du Gouvernement en vue d’atténuer les conséquences du Covid-19 sur les populations, particulièrement celles travaillant dans le secteur informel.



"Exxon Mobil saisit cette occasion pour réitérer son soutien aux autorités mauritaniennes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus", a ajouté M. Diagana.



----