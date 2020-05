Lâ€™ambassade de Mauritanie Ã  Dakar forme un comitÃ© pour aider les malades

Senalioune - L’ambassade de Mauritanie à Dakar a déclaré avoir formé un comité pour aider les mauritaniens au Sénégal infectés par le covid 19.



L’ambassade a déclaré dans un communiqué que le comité a enregistré 300 personnes. Cependant après vérification des dossiers et pieces justificatives, 127 personnes sont éligibles. Le communiqué indique qu’au départ, deux idées ont été présentées pour apporter ce soutien.



La première relative à la location d’un immeuble ou deux pour accueillir les citoyens concernées, et la seconde relative à l’octroi d’un montant financier pour chaque personne.



L’ambassade de Mauritanie a indiqué qu’il a décidé de recourir à une somme d’argent pour les patients, compte tenu du danger de la présence de ce grand nombre de personnes dans un même espace, et en réponse au souhait exprimé par la majorité des personnes concernées, en raison de la disponibilité de logements gratuits des parents ou des amis, selon le communiqué.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité