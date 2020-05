DÃ©putÃ© de NÃ©ma : la situation est intolÃ©rable et lâ€™intervention du gouvernement est en dÃ©Ã§a des normes

Adrar-Info - Le député de Néma El Bekay Ould El Khou a déclaré que le Hodh Echarghi, en cet été caniculaire, a besoin d’une intervention urgente, pour sauver les populations de la dure réalité qu’elles vivent depuis un certain temps.



Il a ajouté, dans une lettre adressée au gouvernement, à partir du Parlement, que « les habitants de la Wilaya ont besoin de boire à leur soif, manger à leur faim et se soigner de leurs maladies ; Ses éleveurs ont besoin de fourrage et de l’eau pour leur bétail, et les autorités administratives et de sécurité régionales ont besoin de ressources financières, pour pouvoir tenter de vaincre la guerre immédiate contre le virus Corona et la lutte continue contre l’extrême pauvreté ».



