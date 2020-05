Le PrÃ©sident de la RÃ©publique pose la premiÃ¨re pierre d'un centre de formation professionnelle de travaux publics

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé la première pierre, mardi à Riyad (Nouakchott sud) d'un centre de formation professionnelle de travaux publics.



La construction du centre s’inscrit dans le cadre du programme "Mes Priorités 1", comprenant plusieurs projets au service des citoyens.



Le Président de la République a été accueilli à son arrivée au site par le Premier ministre, M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya, le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle, M. Mohamed Melaïnine Ould Eyih, le wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould Saleck, le hakem de Riyad et le maire de la commune.



M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a posé la première pierre, pour marquer le début des travaux.



Il a par la suite écouté des explications sur les composantes de l’école, les étapes de son exécution et les services qu’elle rendra aux populations en fournissant une main d’œuvre qualifiée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi dans le domaine des travaux publics.



Le Président de la République a insisté sur la qualité des travaux et le respect du cahier de charge.













