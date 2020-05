RÃ©union extraordinaire du conseil des ministres et importante sollicitation pour allÃ©ger le couvre-feu

Saharamédias - Sahara Medias a appris auprès de sources propres à elle que le gouvernement tiendra ce mercredi une réunion extraordinaire mais aucune information n’a filtré quant aux dossiers qui seront examinés au cours de cette réunion.



La réunion qui se tient traditionnellement le jeudi et qui a été avancée au mercredi, intervient au moment où se propage à travers le monde la pandémie du coronavirus et que le pays n’a enregistré que 8 cas dont six sont guéris, qu’un autre est décédé et que le 8ème est sous traitement.



Les mesures préventives en vigueur dans le pays depuis le mois de mars commencent à peser lourd sur la vie des populations et des voix s’élèvent de plus en plus pour demander l’allègement de ces mesures.



La commission nationale des droits de l’homme avait appelé les autorités à limiter les mesures d’urgence que vit le pays, de respecter les droits de l’homme et de s’occuper des personnes et des groupes vulnérables.



La commission a publié mardi un avis consultatif dans lequel elle a recommandé au gouvernement la réduction des mesures d’urgence qui limitent le droit de se déplacer et d’en limiter la durée.



Le comité ministériel chargé de la lutte contre le covid-19 s’était réuni lundi afin de discuter les évolutions de la pandémie dans le pays et son environnement régional, une réunion qui s’est achevée sans prendre de décisions.













