IsraÃ«l poursuivra ses opÃ©rations en Syrie jusqu'Ã  ce que l'Iran

L'Orient-Le Jour - Israël poursuivra ses opérations en Syrie jusqu'à ce que l'Iran "quitte" ce pays, a affirmé mardi le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett après une série de frappes imputées à l'armée israélienne en territoire syrien.



"L'Iran n'a rien à faire en Syrie.... et nous n'arrêterons pas tant qu'ils (les Iraniens) n'auront pas quitté la Syrie", a déclaré M. Bennett sans toutefois revendiquer explicitement les raids que médias d'Etat syriens et ONG ont attribués à l'aviation israélienne.



Lundi soir, quatorze combattants iraniens et irakiens ont été tués dans des raids nocturnes en Syrie, pays en guerre et voisin d'Israël, a indiqué une ONG syrienne en affirmant que les frappes avaient été menées probablement" par Israël.



Depuis le 21 avril, cette ONG et des médias d'Etat syriens ont fait état d'au moins six frappes imputées à Israël contre des positions iraniennes ou de groupes proches de l'Iran, y compris le Hezbollah libanais, en Syrie.



L'Iran et le Hezbollah, bêtes noires d'Israël, aident militairement le régime syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes. L'Iran est "entré" en Syrie dans le cadre de la guerre dans ce pays et cherche à "s'implanter" à la frontière israélienne afin de "menacer" des villes comme "Tel-Aviv, Jérusalem et Haïfa", a ajouté M. Bennett lors de son interview à la chaîne israélienne Kan 11.



"L'Iran est devenu un fardeau. C'était auparavant un actif pour les Syriens, ils (les Iraniens) ont aidé Assad contre Daech (un acronyme en arabe du groupe jihadiste Etat islamique), mais ils sont devenus un fardeau", a martelé le ministre israélien. Il a appelé le pouvoir à Téhéran à se concentrer sur la gestion de la crise locale du nouveau coronavirus.



AFP













