Sawdatou Wane, le parcours dâ€™une femme forte

Kassataya - Sawdatou Mamadou Wane, responsable des femmes à l’AJD/MR, est une femme politique mauritanienne, et ancienne députée. Elle nous raconte dans cette interview son parcours ce qui l’anime et ce qui l’a met en colère.



En effet une scène à l’assemblée nationale a marqué les esprits, on y voit Sawdatou fustigée une collègue, qui se préoccupe plus du sort de la Palestine, que celui de ses compatriotes noirs. Celle-ci dira clairement devant sa colère, que le sort des palestiniens est plus important pour elle que celui des mauritaniens noirs.



Cela en dit long sur le racisme et l’état de délabrement des relations entre communautés dans notre pays. Sawdatou Wane nous dit tout, ses cris de colères, ses motivations, et ses espoirs.















Source : Le Blog du Griot









