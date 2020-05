Aioun : Manifestations contre les pannes de courant et coupures electriques

Adrar-Info - Un certain nombre de jeunes de la ville d’Aioun, la capitale du Hodh occidental, ont organisé une manifestation contre les fréquentes coupures de courant dans la ville.



Les participants à la manifestation organisée ce mardi soir, ont appelé les autorités à trouver une solution radicale au problème, qui se renouvelle, dans la ville à chaque saison estivale.



Les participants ont soulevé des slogans appelant à mettre fin au déficit des services de base dans la ville, en particulier l’eau et l’électricité, et exigeant des autorités de satisfaire le droit des résidents d’y accéder en permanence.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/25139



Traduit par Adrar.info









