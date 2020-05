Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux : Message pour le mois de Ramadan et Id Al-Fitr

Initiatives News - Chers frères et sœurs musulmans,



Le mois de ramadan est si central dans votre religion qu’il vous est particulièrement cher au niveau personnel, familial et social. C’est un moment de guérison spirituelle et de croissance, de partage avec les pauvres, de raffermissement des liens avec vos proches et amis.



Pour nous, vos amis chrétiens, c’est aussi un moment favorable pour resserrer davantage nos relations avec vous, en vous apportant nos salutations et en vous rencontrant a cette occasions et, quand cela est possible, en partageant avec vous un iftar.



Le Ramadan et Id Al-Fitr sont donc une occasion spéciale pour favoriser la fraternité entre chrétiens et musulmans. Dans cet esprit, le Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux adresse à vous tous ses vœux priants et ses chaleureuses félicitations.



Dans le sillage de notre tradition, les pensées que nous souhaitons partager avec vous cette année concernent la protection des lieux de cultes.



Comme nous le savons tous, les lieux de culte revêtent une place importante dans le christianisme et dans l’islam, mais aussi dans les autres religions. Pour les chrétiens comme pour les musulmans, les églises et les mosquées sont des espaces réservés à la prière, que celle-ci soit personnelle ou communautaire.



Elles sont construites et décorées de manière à favoriser le silence, la réflexion et la méditation. Elles définissent aussi un espace où chacun peut revenir au plus profond de lui-même, favorisant l’expérience de Dieu dans le silence. Ainsi, le lieu de culte de toute religion est « une maison de prière » (Isaïe 56,7).



Les lieux de culte sont aussi des lieux d’ « hospitalité spirituelle », des lieux où des croyants d’autres religions peuvent se retrouver lors de cérémonies particulière, comme les mariages, les funérailles et autres activités communautaires.



Tout en participant à ces évènements, en silence, et dans le respect des observations religieuses des croyants de cette religion particulière, ils goutent également l’hospitalité qui leur est accordée. Ce type de coutume constitue un témoignage privilégié de ce qui unit les croyants, sans diminuer ou nier ce qui les distingue.



A cet égard, il vaut la peine de rappeler ce que le Pape François a dit lorsqu’il s’est rendu en visite à la mosquée Heydar Aliyev, à Bakou (Azerbaidjan) le dimanche 02 octobre 2016 : « Nous rencontrer dans l’amitié fraternelle en ce lieu de prière est un grand signe, un signe qui manifeste cette harmonie que les religions peuvent construire ensemble, à partir de relations personnelles et de la bonne volonté des responsables. »



Dans le cadre des récentes attaques perpétrées contre des églises, des mosquées et de synagogues par des personnes malintentionnées qui semblent percevoir les lieux de culte comme une cible privilégiée de leur violence aveugle et insensée, il convient de noter que le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé par le Pape François et le Grand Imam d’Al Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyeb, le 04 février 2019, à Abou Dhabi, déclare : « la protection des lieux de culte-temples, églises et mosquée- est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions internationales. Toute tentative d’attaquer les lieux de cultes ou de les menacer par des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation des enseignements des religions ainsi qu’une claire violation du droit international.»



Convaincu des efforts déployés par la communauté internationale à différents niveaux pour la protection des lieux de culte dans le monde, nous espérons que notre estime mutuelle, notre respect et notre coopération contribueront à accroitre les liens d’amitié sincères et permettront à nos communautés de sauvegarder les lieux de culte pour assurer aux générations à venir la liberté fondamentale de professer leurs propres croyances.



Avec une estime renouvelée et nos fraternelles salutations, nous transmettons, au nom du Conseil Pontifical pour le dialogue Interreligieux, nos vœux amicaux pour un mois de Ramadan fructueux et un joyeux Id Al-Fitr.



Du Vatican, le 17 avril 2020



Miguel Angel Cardinal Ayusso Guixot, MCCJ, President



Rev.Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, Secrétaire









