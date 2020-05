SÃ©nÃ©gal. Covid-19: plusieurs membres de la diaspora mauritanienne infectÃ©s

Le360 Afrique - Si la Mauritanie est faiblement touchée par la pandémie du coronavirus, sa diaspora l'est plus.



Au Sénégal, on compterait plus de 127 ressortissants mauritaniens infectés au Covid-19, soit près de 10% des cas confirmés dans ce pays. Quasiment absente du pays avec 8 cas confirmés, 1 décès et 7 guérisons à l’intérieur du territoire national, la pandémie du coronavirus frappe durement la diaspora mauritanienne.



Après la France, où la communauté mauritanienne compte des pertes en vies humaines dues au coronavirus, mais difficiles à chiffrer, pour le moment, les autorités viennent d'annoncer de nombreux cas de Covid-19 chez ses ressortissants vivant au Sénégal.



Si certains avançaient le nombre de 300 cas, sur un total de 1.433 cas confirmés au Sénégal, les cadres diplomatiques mauritaniens ont revu ce chiffre à 127 ressortissants infectés, après vérifications des dossiers médicaux et pièces d'identité, relatent les médias mauritaniens. Ce qui reste tout de même très impressionnant, car cela représente 9% des cas de Covid-19 confirmés au Sénégal.



La forte communauté mauritanienne au Sénégal excelle dans le commerce de détail et comprend de nombreuses familles installées de longue date dans ce pays frontalier, ainsi que de nombreux étudiants.



Ces malades devraient bénéficier d’une assistance financière de l’Etat mauritanien, a affirmé à la presse de Nouakchott l’ambassade mauritanienne à Dakar.



Mais «après examen des dossiers médicaux, la représentation diplomatique a retenu les cas les plus difficiles» de malades, comme étant ceux qui auront accès à cette assistance, précise le site d’information en ligne «Sahara Médias», citant un communiqué de l’ambassade.



A la date du 6 mai, le Sénégal compte un total de 1.433 personnes touchées par le Covid-19, 470 guéris, 11 décès et 848 malades sous traitement.



La Mauritanie, qui n'a enregistré que 8 cas de Covid-19, subit cependant de plein fouet les multiples effets de la pandémie mondiale de Covid-19, avec la fermeture des frontières aériennes et terrestres, sauf pour les marchandises.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya













