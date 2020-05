Nouadhibou : Aide financiÃ¨re de la commune de Nouadhibou Ã  un groupe de citoyens

AMI - La commune de Nouadhibou a fourni, mercredi, une aide financière à 174 imams de mosquée, 250 cheikhs de Mahadras et 430 personnes handicapées au niveau de la ville.



Dans un mot prononcé à cette occasion, M. Elghassem Ould Bellali, maire de la commune, a souligné que cette aide vise à contribuer aux efforts déployés pour atténuer les effets des mesures préventives prises pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.



Il a par la suite précisé que cet appui reflète l’intérêt qu’accorde la commune aux franges vulnérables, en application des directives du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Il a enfin expliqué que d’autres aides ont été déjà fournies aux imams et aux handicapés, en plus de l’augmentation des salaires des employés de la commune et la fourniture d’aides à leurs familles, en particulier les plus nécessiteuses.



Le maire s’est enfin engagé à poursuivre ces efforts à chaque fois que les conditions le permettent.













