Rosso : un ressortissant sÃ©nÃ©galais Ã©crouÃ© pour viol en sÃ©rie

Tawary - Un ressortissant sénégalais accusé de viol en série a été écroué à la Maison d’arrêt et correctionnelle de Rosso, ce lundi 4 mai 2020, par les autorités judiciaires.



D’ailleurs, d’après nos sources, l’homme a été de viol par une dizaine de femmes dans les quartier de Satara. Et c’est à suite de plusieurs plaintes que les hommes du commissaire de police à Rosso l’ont suivi avant de l’épingler. Le mis en cause a reconnu à ses enquêteurs les faits qui lui sont reprochés, rapporte notre source.



Nous rappelons qu'un homme a été arrêté fin avril dernier pour avoir violé 6 petites filles dont les âges varient entre 2 et 6 ans dans les quartiers de Tevrag-Zeina.