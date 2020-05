Mauritanie : les restaurants restent fermÃ©s aux clients mais peuvent livrer des repas

Saharamédias - Le gouvernement mauritanien a décidé ce mercredi d’autoriser les restaurants du pays à reprendre les services de livraison des repas à la clientèle mais continue d’interdire sa présence dans les locaux.



La Mauritanie avait décidé mi-mars dernier la fermeture de tous les restaurants du pays, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus. Le ministre secrétaire général du gouvernement Niang Djibril qui a annoncé cette mesure lors d’un point de presse a demandé aux restaurants de se conformer aux critères de sécurité et d’hygiène.



Le ministre de la santé Dr Nadhirou O. Hamed a, quant à lui, menacé de fermeture les restaurants qui ne se conformeraient pas aux dispositions prévues.