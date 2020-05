Mauritanie : vers un recul de 2% du taux de croissance en raison du COVID-19

L’économie mauritanienne, qui commence à ressentir les effets de la crise [du COVID-19], connaitra un recul du taux de croissance de 2% alors que les prévisions pour 2020 tablaient sur un taux de croissance de 6,3%, a déclaré mercredi à Nouakchott, le ministre mauritanien des finances, Mohamed Lemine Ould Dhehbi.



"Elle sera marquée également par un déficit budgétaire de 5% du PIB", a indiqué M. Ould Dhehbi, lors d’un point presse qui a suivi le Conseil des Ministres.



Le ministre mauritanien des finances a précisé que "des dispositions sont prises en vue de relever le niveau de la fiscalité, à travers la révision à la hausse de l’ensemble des taxes en plus de l’institution de nouveaux critères d’agrément des représentations de sociétés étrangères pour éviter la fraude fiscale et la réduction des assiettes de prélèvements".



Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Mauritanie a mobilisé 7,9 milliards MRU. A la date du 06 Mai, la Mauritanie a enregistré 8 cas confirmés de COVID-19 et 1 décès lié à la maladie.



Par La rédaction de Cridem, avec AMI



