AFCF/CommuniquÃ© de presse sur le projet de loi relatif Ã  la lutte contre la violence Ã  l'Ã©gard des femmes et des filles

Tawary - Le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles présenté par le ministre de la justice, ce mercredi 6 mai, lors du conseil des ministres, est l’un des principaux objectifs de la lutte que mène l’Association des femmes Cheffes de famille (AFCF) depuis sa création.



L’élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, la protection de cette importante couche de la population et des dispositions punitives et des mesures de protection des femmes et des filles contre la violence et toutes autres violations, on ne peut que les saluer du fait qu’elles contribuent aux droits de la femme.



L’AFCF félicite le gouvernement mauritanien pour cette prise en compte de l'une de nos principales revendications qui est la loi relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles.



En plus, nous ne pouvons que saluer l’adoption de cette loi (composée de 55 articles dont son premier chapitre s’articule sur la sensibilisation et la prévention, tandis que le second détaille des dispositions punitives et des mesures de protection des femmes et des filles contre la violence et toutes autres violations) le plus vite possible pour que cesse la souffrance des victimes de toutes les sortes de violences et que les auteurs soient punis conformément à la loi.



Ensuite, nous avons l’espoir que cette loi propose des mesures judiciaires, sanitaires et sociales portant sur l’aide des victimes de cette pratique et qui va apportera une définition à ce crime afin que les femmes puissent faire appel devant les tribunaux et assurent son suivi jusqu’à ses phases finales.



Enfin, nous rappelons que l’adoption de cette loi accompagne notre engagement pour la protection des victimes des violences surtout les femmes et les filles.



Source : AFCF













