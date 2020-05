Chinguitel organise un ensemble d'activitÃ©s ramadanesques

Chinguitel - L’opérateur de télécommunications mauritano-soudanais Chinguitel a lancé pour la dixième année consécutive, dans le cadre de ses efforts constants destinés à venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux et à l’occasion du mois béni du Ramadan 1441 de l’Hégire, en partenariat avec certaines associations de la société civile, un ensemble d’activités ramadanesques, dont la distribution de kits alimentaires au titre du volet « Iftar Sayem » (repas du jeuneur).



Le kit alimentaire unitaire est composé de 5 kg de sucre, 1 kg de dattes, 1 kg de lait en poudre, 1 litre d'huile, 500 g de thé, 1 litre de Javel et 3 savons.



La société a organisé également, pour le troisième Ramadan consécutif, une campagne de fourniture de l’eau potable, qui se poursuit tout le long du mois du Ramadan au niveau de quartiers de la capitale Nouakchott.



Cette campagne de fourniture de l’eau potable pendant le mois du Ramadan organisée par la société pionnière dans le domaine des télécommunications en Mauritanie, bénéficiera à trois quartiers de Tarhil : quartier Robinet 90 rue Messaoud, quartier Robinet 18 et quartier 10 à Dubaï.



Les bénéficiaires de ces actions ont mis en exergue leur importance en raison de la pandémie du Covid-19, de l’augmentation des températures et de l’éloignement des points d’eau.



Chinguitel saisit cette occasion pour féliciter le peuple mauritanien à l'occasion du mois béni du Ramadan et pour souhaiter bonne année à tous.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité