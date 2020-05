Rosso : Le maire inaugure le rÃ©seau dâ€™adduction dâ€™eau dans le secteur nord de la commune

Tawary - 120 millions d’anciennes ouguiyas est le financement du réseau d’approvisionnement en eau potable dans les villages situés au nord de la commune de Rosso, a déclaré, le maire de la commune, M. Bamba Ould Daramane, ce mardi 5 mai 2020, lors de la cérémonie d’inauguration.



Il a précisé que les localités bénéficiaires de ce projet, sont celles situées à plusieurs dizaines de kilomètres de la commune et il s’étend de Hessey Lalayatt à Elheykel en passant par Enkek Voulane et Enkek El Ewel.



"Le problème du manque d’eau dont souffrait des villages aux alentours de la ville de Rosso est désormais résolu", a-t-il annoncé. Plusieurs bornes fontaines sont placées dans différents quartiers des localités pour réduire le trajet et soulager les souffrances des populations.



Ce projet qui couvre une grande superficie est le fruit d’un partenariat entre la mairie de Rosso et l’Association des maires francophones, a dit M. Bamba Ould Daramane.



A cette occasion, les habitants ont exprimé leur grande satisfaction de cette réalisation qu'ils attendaient avec impatience. Et un habitant de cette zone, de dire que les populations de ces villages parcouraient de longs kilomètres pour se procurer en eau.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités,des responsables des villages et des populations.



Par A.S









