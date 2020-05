VidÃ©o. Mauritanie: ramadan, les prix sont stables au

Le360 Afrique - Il règne une forte chaleur en cette mi-journée de ramadan au marché des fruits et légumes de Nouakchott. Ici se bousculent vendeurs, ménagères, artisans de petits métiers pratiqués à la sauvette.



Globalement, le marché est bien approvisionné. Fruits et légumes viennent essentiellement du Maroc, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Et à la différence des autres produits de première nécessité, leurs prix de vente sont restés globalement stables, comme en attestent vendeurs et acheteurs rencontrés sur le marché, contrairement aux prix des autres denrées alimentaires.



Amadou Seydi, vendeur de bananes importées de Côte d’Ivoire, parle de prix des fruits pratiqués dans le respect des mesures d’encadrement prises par le ministère du Commerce, qui ont permis d’éviter une hausse artificielle, comme on en connaît pendant le mois de ramadan.



Amina NDiaye, cliente, regrette quant à elle que les autorités mauritaniennes n’aient pas tenu leur engagement de venir en aide aux couches les plus défavorisées de la population, en cette période de pandémie de coronavirus (Covid-19), combinée au mois de ramadan et dénonce les hausses des prix des denrées alimentaires durant le mois de ramadan.







Aissata Moctar Sy, vendeuse de fruits, tient un discours identique, regrettant que les autorités aient encadré les prix des fruits et légumes, au moment où ceux de tous les autres produits alimentaires de base flambent. Elle rappelle avec humour qu’il faut d’abord manger avant de penser au dessert.



Elle aussi regrette vivement que les promesses du gouvernement de venir en aide aux couches défavorisées en période de pandémie et de ramadan n'aient pas été tenues.



Belaid Ammi, vendeur marocain de légumes, souligne quant à lui la bonne ambiance qui règne sur le marché.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité