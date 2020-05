Brakna : Manifestations Ã  MAL contre la Â«dÃ©tÃ©riorationÂ» des services dâ€™eau et dâ€™Ã©lectricitÃ©

Adrar-Info - La ville de Mal, dans l’a wilaya du Brakna, connait depuis ce matin des manifestations contre ce que les manifestants ont appelé la "détérioration" des services d’eau et d’électricité.



Des escarmouches entre les gardes et les manifestants qui ont allumé des pneus, ont lieu,dans les environs du bâtiment de la moughataa au centre ville. Le citoyen Cheikh Ould Lebat a déclaré à Alakhbar.info, que ces manifestations interviennent après une longue attente des promesses faites par les autorités à la population, consistant à résoudre la crise de l’eau et de l’électricité, en vain!!!



Ould Lebat a ajouté que les habitants de la ville souffrent d’une crise de soif qui s’aggrave, alors que le générateur d’électricité est continuellement en panne.



