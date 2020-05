CommuniquÃ© Port Autonome de Nouakchott dit

PANPA - Réuni en session ordinaire le jeudi 7 mai 2020, le CA du PANPA a pris acte du résultat de l’exercice 2019 qui s’élève à 4.968.746.638,8 MRO, et décidé de l’affectation à l’Etat de dividendes d’un montant de 4.624.309.300 MRO.



Le Conseil a par ailleurs félicité le personnel pour sa contribution au fond national de solidarité et de lutte contre le Coronavirus qui s’est élevée à 10 millions MRO.



Il s’est en outre réjoui de l’adoption en conseil de ministres jeudi 30 avril du décret qui confère au PANPA plus d’autonomie opérationnelle et conforte ses compétences de régulation et de coordination des activités portuaires.



Il invite la direction générale à initier toutes les mesures qu’implique l’adoption de ce décret et à entreprendre l’ensemble des actions tendant à optimiser la gestion du domaine portuaire, à mettre en place un zonage adapté et efficient de l’espace, à s’assurer de la régularité de l’occupation du domaine public, de celle des agréments de manutention, de logistique terrestre, des conditions d’attribution des amodiations et de leur régularité au regard de la réglementation en vigueur.



La Direction générale s’est engagée à initier une concertation approfondie avec les opérateurs en vue d’identifier les actions susceptibles d’améliorer les performances et la compétitivité du PANPA, et de s’inscrire dans une dynamique de modernisation, pour assurer un service public de qualité.



La Direction générale a loué la volonté des pouvoirs publics de faire du PANPA un atout de développement économique et social, apte à accroître la connectivité du pays, de confirmer sa vocation à être une zone économique de développement, et de servir de hub sous-régional.



La Direction générale s’est engagée à initier sans tarder les mesures adaptées de gestion optimale du domaine portuaire, et de mettre en œuvre les mesures nécessaires d’assainissement de la situation domaniale.



Nouakchott, le 07 mai 2020



