Mauritanie : des cas de dengue signalÃ©s dans le nord du pays

Al-akhbar - Des tests effectués au cours des derniers jours sur des personnes souffrant de fièvre dans le nord de la Mauritanie ont montré qu'elles étaient atteintes de la dengue.



Les résultats obtenus au terme de ces examens reviennent à des prélèvements effectués sur des infectés résidant dans la ville d’Atar tandis des dizaines d’autres cas ont été enregistrés de façon générale dans les zones du nord du pays, révèlent des sources médicales.



Le ministère de la Santé n'a pas encore annoncé ces cas fiévreux ni leur propagation. La dengue avait touché d’importants zones du pays au cours des dernières années, rappelle-t-on.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité