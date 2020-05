Toujounine : dÃ©couverte dâ€™un corps sans vie

Tawary - Le corps sans vie d’un ex-soldat a été découvert dans un domicile situé à Dubaï, un quartier au nord de Toujounine (Nouakchott-Nord), hier, jeudi 7 mai, a-t-on appris.



C’est après avoir constaté que son domicile est resté fermé pendant deux jours, un fait inhabituel, dit-on. Les voisins ont alerté les services de la sécurité. Sur place, ces derniers ont trouvé son corps dans une chambre et à ses côtés un sachet contenant des médicaments qui pourraient être pour le traitement du paludisme, précise la source.



Après ce constat, une source a évoqué des possibilités de prélèvements pour des analyses afin de connaitre les causes de son décès avant son inhumation.



Et selon nos confrères du site Alakhbar.info, une équipe médicale a été mobilisée pour transporter le corps.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité